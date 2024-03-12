Півзахисник Жирони потрапив до символічної збірної 28 туру за версією SofaScore.

Асист Циганкова і божевільний шанс Довбика у відеоогляді матчу Жирона – Осасуна – 2:0

Циганков у матчі проти Осасуни (2:0) відзначився асистом і був одним з найгостріших гравців на полі. За це він отримав оцінку 8,1. Найкращий бал тижня у півзахисника Реала Луки Модріча – 38-річному хорвату поставили захмарні 9,7.

Нагадаємо, Циганков був змушений достроково завершити гру через травму. На щастя, вона виявилася несерйозною, тому півзахисник пропустить максимум один матч Жирони і повинен бути готовий допомогти збірній України у плей-офф відбору за Євро.

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