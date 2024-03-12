Виктор Цыганков стал одним из самых ярких игроков недели в чемпионате Испании.

Полузащитник Жироны попал в символическую сборную 28 тура по версии SofaScore.

Ассист Цыганкова и сумасшедший шанс Довбика в видеообзоре матча Жирона – Осасуна – 2:0

Цыганков в матче против Осасуны (2:0) отметился ассистом и был одним из самых острых игроков на поле. За это он получил оценку 8,1. Лучший балл недели у полузащитника Реала Луки Модрича – 38-летнему хорвату поставили заоблачные 9,7.

Напомним, Цыганков был вынужден досрочно завершить игру из-за травмы. К счастью, она оказалась несерьезной, поэтому полузащитник пропустит максимум один матч Жироны и должен быть готов помочь сборной Украины в плей-офф отбора за Евро.

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