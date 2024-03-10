У поєдинку 28-го туру Ла Ліги Жирона на своєму полі взяла гору над Осасуною (2:0). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Вже на 13-й хвилині господарі вийшли вперед: Циганков отримав передачу поблизу штрафного майданчика, розвернувся і вивів сам на сам Порту, який влучним ударом під дальню стійку відкрив рахунок у матчі. В середині тайму Мохіка потужно пробивав здалеку – впритирку з каркасом воріт.

Жирона повернулась на 2-ге місце, здолавши Осасуну – суддя заважав топ-грі Довбика, Циганков віддав асист і зламався

По перерві Циганков не дозволив м'ячу покинути межі поля і зумів віддати розкішний пас на Довбика, але Артем пробив неточно. На 64-й хвилині екс-динамівця замінили через проблеми з коліном. В середині тайму Довбик мав забивати і робив все правильно, замикаючи головою подачу з кутового, але кіпер Осасуни дивом зреагував.

Наприкінці матчу Стуані виходив сам на сам, але запанікував і пробив вище воріт. За партнера виправився Савіо, який за декілька хвилин буквально проламав оборону суперника і подвоїв перевагу Жирони. Коуту вже у доданий час міг добивати Осасуну, але кіпер потягнув його удар у дальній кут.