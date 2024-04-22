Завдяки черговому забитому голу в рамках Ла Ліги Артем Довбик продовжує боротися за звання найкращого бомбардира у дебютному для себе сезоні в чемпіонаті Іспанії. М'яч у ворота Кадіса (4:1) став 18-м для екс-нападника СК Дніпро-1.

Найближчий переслідувач українця – лідер Реала Джуд Беллінгем (його переможний гол якого у ворота Барселони став 17-м у чемпіонаті). Жирона ж закріпилася на третій позиції турнірної таблиці і відставання від "блаугранас", які йдуть третіми, скоротилося до 2 очок. Дивіться огляд преси та аналіз матчу Жирона – Кадіс у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Довбик пройшов кастинг на форварда топ-клубу – іспанські ЗМІ відреагували на "кисло-солодкий" перфоманс українця