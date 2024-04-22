"Чи є інтерес до Циганкова з боку Баварії чи Барселони? До Віктора є багато інтересу. Відкрию вам секрет, якщо хочете, вважайте це інсайдом. Є інтерес від клубу, який став абсолютною несподіванкою цього сезону. Виявляється, головний тренер цієї команди давно спостерігає за Віктором Циганковим і хоче бачити його у своїй команді. Це Хабі Алонсо.

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Він, виявляється, дуже уважно стежить за Іспанією, він розуміє, що Циганков – це той футболіст, який може дати результат. І він розглядає можливість того, щоб запросити Циганкова в Байєр. Не знаю, чим це все закінчиться. Але гра Циганкова дуже подобається Хабі Алонсо, а це головна несподіванка Європи. Новатори, б'ють рекорди.

Там міг бути Мудрик, колись був Воронін, трохи грав Юрченко. Зараз може опинитися Циганков. Жирона йому запропонувала суттєво покращений контракт, але він відклав будь-які перемовини до завершення сезону", – резюмував Циганик у ефірі Циганик LIVE.

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