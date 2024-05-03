Клуб з Ла-Коруньї бореться за вихід в Сегунду. Підопічні Іманола Ідіакеса лідирують у Прімері федерасьйон, випереджаючи Барселону Б на чотири пункти за чотири матчі до кінця сезону.

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Лукас Перес один з головних активів Депортіво. У цьому сезоні в його активі 17 гольових передач і 10 голів. Ці цифри роблять його найкращим асистентом сезону (на цю мить), найкращим асистентом в історії Прімери федерасьйон та першим гравцем, який взяв безпосередню участь у 27 голах в одній кампанії своєї команди.

Нагадаємо, Лукас Перес відомий своїми виступами у чемпіонаті України. В період з 2011 по 2013 роки він виступав за два українські клуби – Динамо та Карпати.

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