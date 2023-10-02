Півзахисник Жирони та збірної України Віктор Циганков найближчим часом не зможе вийти на поле.

В матчі проти Реала, який проходив в минулий вікенд, українець відчув біль і був змушений покинути поле.

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Як повідомляє офіційний сайт Жирони, у Віктора Циганкова діагностували травму двоголового м'яза стегна правої ноги. На відновлення українському півзахиснику знадобиться приблизно один місяць. Він пропустить матчі збірної України проти Північної Македонії та Мальти, які відбудуться 14 жовтня та 17 жовтня відповідно.

Нагадаємо, Віктор Циганков в поточному сезоні за Жирону провів вісім матчів. В активі півзахисника один гол та одна результативна передача.

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