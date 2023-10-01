Півзахисник Жирони Крістіан Порту досі залишається без чіткого діагнозу після зіткнення з гравцем Реала.

Іспанець після грубого підкату захисника Реала Начо був змушений покинути поле на ношах. Крістіана Порту прямо зі стадіону забрала карета швидкої до лікарні.

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Як інформує Marca, перші тести показали, що зв'язки півзахисника не ушкоджені. Втім, великий набряк, який не дозволяє Порту навіть ходити, не дає можливості поставити чіткий діагноз і лікарям ще доведеться почекати. Очікується, що на відновлення гравця Жирони буде потрібно кілька тижнів.

Крістіан Порту в поточному сезоні відіграв у восьми матчах, забивши один гол. Він є прямим конкурентом українця Віктора Циганкова.

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