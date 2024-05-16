Бетіс і Лас-Пальмас у рамках матчу 36-го туру Ла Ліги 2023/24 сильнішого не визначили. Звіт читайте на "Футбол 24".

Бетіс тримається у зоні Ліги Європи, але ситуація у "вердібланкос" непроста. Відрив підопічних Мануеля Пеллегріні від сьомої позиції становив всього один заліковий бал при грі конкурента (Реал Сосьєдада) у запасі, тож андалусійців у виїзному матчі з Лас-Пальмас влаштовувала тільки перемога.

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Безвиграшна серія канарців тривала 11 турів, причому команда програла у 8 поєдинках поспіль. Словом, для Бетіса все мало завершитись позитивно – і початок саме таким і був. На 21-й хвилині гості вийшли вперед завдяки автоголу Мармоля. 0:1.

Втім, рівно за сім хвилин острів'яни відігрались зусиллями Альваро Суареса. Відпочивати футболісти пішли за рахунку 1:1 – а за три хвилини по перерві "вердібланкос" знову вирвались уперед. Гол забив Айозе Перес, однак на 64-й хвилині Молейро відновив статус-кво. 2:2!

Ще одного розміну голами не сталося. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию, внаслідок якої Бетіс ризикує вилетіти у зону Ліги конференцій. Реал Сосьєдад, який тримається сьомим, відстає всього на два очки.

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