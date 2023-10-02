Полузащитник Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков в ближайшее время не сможет выйти на поле.

В матче против Реала, который проходил в минувший уикенд, украинец почувствовал боль и был вынужден покинуть поле.

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Как сообщает официальный сайт Жироны, у Виктора Цыганкова диагностировали травму двуглавой мышцы бедра правой ноги. На восстановление украинскому полузащитнику понадобится примерно один месяц. Он пропустит матчи сборной Украины против Северной Македонии и Мальты, которые состоятся 14 октября и 17 октября соответственно.

Напомним, Виктор Цыганков в текущем сезоне за Жирону провел восемь матчей. В активе полузащитника один гол и одна результативная передача.

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