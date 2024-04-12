Жирона може розраховувати тільки на одного українця у матчі 31-го туру Ла Ліги проти Атлетіко.

Віктор Циганков не потрапив до списку з 22 гравців каталонців, які вирушили у Мадрид. Артем Довбик у заявці є.

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Головний тренер Жирони Мічел заздалегідь попередив, що Циганков ризикує пропустити гру через травму литкового м'язу. Віктор є одним з ключових гравців команди у нинішньому сезоні – 6 голів та 4 асисти у 28 матчах. На жаль, з початку року його регулярно турбують дрібні пошкодження.

Додамо, що матч Атлетіко – Жирона відбудеться 13 квітня, стартовий свисток о 15:00 за київським часом. Зустріч має величезне значення для боротьби за зону ЛЧ. Жирона йде третьою, випереджаючи Атлетіко на 7 очок і Атлетік на 8.

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