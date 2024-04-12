Жирона может рассчитывать только на одного украинца в матче 31-го тура Ла Лиги против Атлетико.

Виктор Цыганков не попал в список из 22 игроков каталонцев, которые отправились в Мадрид. Артем Довбик в заявке есть.

Жирона предложила Цыганкову улучшенный контракт – звезда сборной Украины пока крутит носом

Главный тренер Жироны Мичел заранее предупредил, что Цыганков рискует пропустить игру из-за травмы икроножной мышцы. Виктор является одним из ключевых игроков команды в нынешнем сезоне – 6 голов и 4 ассиста в 28 матчах. К сожалению, с начала года его регулярно беспокоят мелкие повреждения.

Добавим, что матч Атлетико – Жирона состоится 13 апреля, стартовый свисток в 15:00 по киевскому времени. Встреча имеет огромное для борьбы за зону ЛЧ значение. Жирона идет третьей, опережая Атлетико на 7 очков и Атлетик на 8.

Довбык провоцирует фанатов и обгоняет Беллингема, Цыганков заставляет извиняться легенду Реала