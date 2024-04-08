Жирона запропонувала українському півзахиснику Віктору Циганкову підписати новий контракт на покращених умовах, повідомив Ігор Циганик у програмі "Циганик Live".

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За інформацією джерела, 26-річний вінгер відклав розгляд цього питання до літа і нині сконцентрований на закінченні сезону з Жироною та підготовці зі збірною України до Євро-2024.

Футболіст розраховує на вдалий виступ на чемпіонаті Європи, який може принести йому кращі пропозиції, аніж умови Жирони. Зазначається, що українець бачить себе в майбутньому у топовому клубі, не обов'язково іспанському, який боротиметься за чемпіонство.

Нагадаємо, контракт Циганкова з каталонцями чинний до літа 2027 року. У поточному сезоні він у 28 матчах забив 6 голів і віддав 4 асисти. Transfermarkt оцінює його у 28 млн євро.

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