Жирона запропонувала Циганкову покращений контракт – зірка збірної України поки крутить носом
Журналіст Ігор Циганик розповів про майбутнє українського легіонера Віктора Циганкова.
Жирона запропонувала українському півзахиснику Віктору Циганкову підписати новий контракт на покращених умовах, повідомив Ігор Циганик у програмі "Циганик Live".
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За інформацією джерела, 26-річний вінгер відклав розгляд цього питання до літа і нині сконцентрований на закінченні сезону з Жироною та підготовці зі збірною України до Євро-2024.
Футболіст розраховує на вдалий виступ на чемпіонаті Європи, який може принести йому кращі пропозиції, аніж умови Жирони. Зазначається, що українець бачить себе в майбутньому у топовому клубі, не обов'язково іспанському, який боротиметься за чемпіонство.
Нагадаємо, контракт Циганкова з каталонцями чинний до літа 2027 року. У поточному сезоні він у 28 матчах забив 6 голів і віддав 4 асисти. Transfermarkt оцінює його у 28 млн євро.
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