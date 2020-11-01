Забитий у ворота СК Дніпро-1 м'яч став особливим для вінгера київського Динамо Віктора Циганкова. Він піднявся угору в списку найкращих голеадорів "біло-синіх" у чемпіонатах України.

Переможний гол 22-річного півзахисника дозволив піднятися на 8-ме місце в списку бомбардирів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Циганков тепер має в активі 52 м'ячі в УПЛ. За цим показником він обійшов легендарного плеймейкера Валентина Белькевича (51 гол). Нові орієнтири вінгера "біло-синіх" – Артем Мілевський (57 м'ячів), Олег Гусєв (58) і Віктор Леоненко (61). Якщо в ході нинішнього сезону Прем'єр-ліги Циганков зуміє оформити ще 9 голів, то підніметься в топ-5 бомбардирів Динамо часів Незалежності.

Нагадаємо, що напередодні київський гранд здолав СК Дніпро-1 завдяки автоголу Адамюка та забитому м'ячу Циганкова. Динамо продовжує лідирувати в чемпіонаті, набравши 20 очок після восьми турів.

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