Третій воротар київського Динамо Руслан Нещерет дебютував у першій команді у 8-му турі УПЛ проти СК Дніпро-1 (2:1) та потрапив до топ-5 наймолодших кіперів клубу в історії вищого дивізіону.

18-річний юніор – наймолодший дебютант у воротах "біло-синіх" після Максима Коваля, повідомляє Sport.ua.

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Нещерет вперше вийшов в УПЛ у 18 років 283 дні. Натомість Ковалю в момент дебюту було 17 років і 256 днів. Також у першій п'ятірці наймолодших воротарів Динамо в історії чемпіонатів України перебувають Олександр Рибка, Олександр Шовковський і В'ячеслав Кернозенко.

Нагадаємо, що Руслан Нещерет провів прем'єрний матч за Динамо через коронавірус у двох старших колег – Георгія Бущана та Дениса Бойка. Найімовірніше, він захищатиме ворота киян і в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони.

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