Забитый в ворота СК Днепр-1 мяч стал особенным для вингера киевского Динамо Виктора Цыганкова. Он поднялся вверх в списке лучших голеадоров "бело-синих" в чемпионатах Украины.

Победный гол 22-летнего полузащитника позволил подняться на 8-е место в списке бомбардиров, сообщает официальный сайт клуба.

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У Цыганкова теперь в активе 52 мяча в УПЛ. По этому показателю он обошел легендарного плеймейкера Валентина Белькевича (51 гол). Новые ориентиры вингера "бело-синих" – Артем Милевский (57 мячей), Олег Гусев (58) и Виктор Леоненко (61). Если в ходе нынешнего сезона Премьер-лиги Цыганков сможет оформить еще 9 голов, то поднимется в топ-5 бомбардиров Динамо времен Независимости.

Напомним, что накануне киевский гранд одолел СК Днепр-1 благодаря автоголу Адамюка и забитому мячу Цыганкова. Динамо продолжает лидировать в чемпионате, набрав 20 очков после восьми туров.

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