23-річний вінгер Динамо відзначився голом з пенальті у матчі проти Десни, чим приніс одне залікове очко у скарбничку колективу.

Десна – Динамо – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Для Циганкова цей м'яч став ювілейним – 70-м у складі "біло-синіх", повідомляє Sport.ua. Він піднявся на 9 місце у списку найкращих бомбардирів Динамо за часи незалежності. За цим показником Віктор вже обійшов Валентина Белькевича, а в найближчих матчах може випередити Діого Рінкона.

Зауважимо, 57 м'ячів Циганков забив у чемпіонаті України, 10 припали на єврокубки, а ще 3 – на Кубок України. У поточному сезоні вінгер провів 22 поєдинки у складі киян.

Десна – Динамо: Брюгге навпаки і український позитив для Луческу – киянам дарують лідерство у день вилучень і пенальті