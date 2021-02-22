23-летний вингер Динамо отметился голом с пенальти в матче против Десны, чем принес одно зачетное очко в копилку коллектива.

Десна – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Для Цыганкова этот мяч стал юбилейным – 70-м в составе "бело-синих", сообщает Sport.ua. Он поднялся на 9 место в списке лучших бомбардиров Динамо за время независимости. По этому показателю Виктор уже обошел Валентина Белькевича, а в ближайших матчах может опередить Диого Ринкона.

Заметим, 57 мячей Цыганков забил в чемпионате Украины, 10 пришлись на еврокубки, а еще 3 – на Кубок Украины. В текущем сезоне вингер провел 22 поединка в составе киевлян.

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