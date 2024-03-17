Головний тренер Жирони Мічел розбив сумніви журналістів про те, що Віктор Циганков вирішив поберегти себе для збірної України.

"Ви ж бачили, який удар отримав Віктор. У нього розтягнення зв'язок коліна. Протягом тижня він намагався повернутися до тренувань, але відчував дискомфорт. Звичайно, щодня він одужуватиме, тому побачимо.

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Я не знаю, коли грає збірна України. Циганков мусив поїхати у розташування, щоб медики збірної оцінили його стан. Там вже вони вирішуватимуть, чи готовий він грати, як почувається, як тренується.

Нічого особливого. Проблеми з коліном. Йому дуже боляче, він не тренувався сьогодні. Ось і все. Циганков на 100% вірний і відданий Жироні. У нас немає жодних сумнівів у ньому", – цитує Мічела Futbol Fantasy.

Циганков пропустив матч Жирони проти Хетафе через травму коліна, але прибув до збірної України. 21 березня "синьо-жовті" зустрінуться з Боснією та Герцеговиною в рамках плей-офф кваліфікації на Євро-2024.

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