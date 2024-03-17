Главный тренер Жироны Мичел разбил сомнения журналистов о том, что Виктор Цыганков решил поберечь себя для сборной Украины.

"Вы же видели, какой удар получил Виктор. У него растяжение связок колена. В течение недели он пытался вернуться к тренировкам, но чувствовал дискомфорт. Конечно, каждый день он будет поправляться, поэтому увидим...

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Я не знаю, когда играет сборная Украины. Цыганков должен был поехать в расположение, чтобы медики сборной оценили его состояние. Там уже они будут решать, готов ли он играть, как чувствует себя, как тренируется.

Ничего особенного. Проблемы с коленом. Ему очень больно, он не тренировался сегодня. Вот и все. Цыганков на 100% верен и предан Жироне. У нас нет никаких сомнений в нем", – цитирует Мичела Futbol Fantasy.

Цыганков пропустил матч Жироны против Хетафе из-за травмы колена, но прибыл в сборную Украины. 21 марта "сине-желтые" встретятся с Боснией и Герцеговиной в рамках плей-офф квалификации на Евро-2024.

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