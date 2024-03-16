Півзахисник збірної України Віктор Циганков приєднався до команди, яка наразі базується в Іспанії.

Через ушкодження Циганков не міг взяти участь у матчі проти Хетафе. Віктор не залишився поряд зі своєю командою, а вирушив у розташування національної збірної.

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До слова, ще один наш легіонер в Жироні – Артем Довбик – грав проти Хетафе, але не зміг допомогти уникнути поразки. Форвард прибуде в збірну пізніше.

Тренерський штаб Сергія Реброва сподівається, що Циганков встигне відновитися до півфіналу плей-офф кваліфікації на Євро-2024. Україна зіграє проти Боснії і Герцеговини 21 березня.

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