Циганков може отримати підсилення з Італії – Жирона націлилась на екс-форварда Мілана
Польський форвард Кшиштоф Пйонтек може продовжити свою кар'єру в Іспанії.
Жирона вже готується до нового сезону і планує підсилити свій склад влітку. Одним із головних імен, яке розглядає клуб, є нападник Кшиштоф Пйонтек.
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Поляк відомий головним чином своїм блискучим сезоном у Дженоа, під час якого забив 13 голів в 19 матчах Серії А. Це дозволило форварду перейти в Мілан, де заграти на високому рівні зовсім не вдалося. Перехід в Бендеслігу також видався невдалим. Наразі поляк виступає за Салернітану. Згідно з інформацією Роберта Гарсії Леона, Жирона має намір викупити Пйонтека за 6 мільйонів євро. В клубі, за який виступає Віктор Циганков, вважають, що нападник посилить атаку команди.
Поляк в поточному сезоні провів за Салернітану 29 матчів в Серії А. В його активі чотири голи та три результативні передачі.
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