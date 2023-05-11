Жирона вже готується до нового сезону і планує підсилити свій склад влітку. Одним із головних імен, яке розглядає клуб, є нападник Кшиштоф Пйонтек.

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Поляк відомий головним чином своїм блискучим сезоном у Дженоа, під час якого забив 13 голів в 19 матчах Серії А. Це дозволило форварду перейти в Мілан, де заграти на високому рівні зовсім не вдалося. Перехід в Бендеслігу також видався невдалим. Наразі поляк виступає за Салернітану. Згідно з інформацією Роберта Гарсії Леона, Жирона має намір викупити Пйонтека за 6 мільйонів євро. В клубі, за який виступає Віктор Циганков, вважають, що нападник посилить атаку команди.

Поляк в поточному сезоні провів за Салернітану 29 матчів в Серії А. В його активі чотири голи та три результативні передачі.

#Girona está preparando una oferta por Krzysztof #Piatek



El polaco regresará al Hertha en verano después de su préstamo en #Salernitana, pero el club alemán estaría dispuesto a venderlo



Según mis informaciones, Girona estaría dispuesto a pagar alrededor de 6M euros pic.twitter.com/zAgCibrIer — Roberto García León (@RobertoGLeon) May 10, 2023

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