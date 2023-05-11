Жирона уже готовится к новому сезону и планирует усилить свой состав летом. Одним из главных имен, рассматриваемых клубом, является нападающий Кшиштоф Пьонтек.

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Поляк известен главным образом своим блестящим сезоном за Дженоа, во время которого забил 13 голов в 19 матчах Серии А. Это позволило форварду перейти в Милан, где заиграть на высоком уровне совсем не удалось. Переход в Бендеслигу также оказался неудачным. Сейчас поляк выступает за Салернитану. Согласно информации Роберта Гарсия Леона, Жирона намерена выкупить Пйонтека за 6 миллионов евро В клубе, за который выступает Виктор Цыганков, считают, что нападающий усилит атаку команды.

Поляк в текущем сезоне провел за Салернитану 29 матчей в Серии А. В его активе четыре гола и три результативных передачи.

#Girona está preparando una oferta por Krzysztof #Piatek



El polaco regresará al Hertha en verano después de su préstamo en #Salernitana, pero el club alemán estaría dispuesto a venderlo



Según mis informaciones, Girona estaría dispuesto a pagar alrededor de 6M euros pic.twitter.com/zAgCibrIer — Roberto García León (@RobertoGLeon) May 10, 2023

Цыганков спровоцировал гол и отдал предголевой пас – Жирона вырвала победу над Мальоркой и посягает на еврокубки.