Цыганков может получить усиление из Италии – Жирона нацелилась на экс-форварда Милана
Польский форвард Кшиштоф Пионтек может продолжить свою карьеру в Испании.
Жирона уже готовится к новому сезону и планирует усилить свой состав летом. Одним из главных имен, рассматриваемых клубом, является нападающий Кшиштоф Пьонтек.
Цыганков эмоционально обратился к фанатам Жироны: "Монтиливы – как всегда"
Поляк известен главным образом своим блестящим сезоном за Дженоа, во время которого забил 13 голов в 19 матчах Серии А. Это позволило форварду перейти в Милан, где заиграть на высоком уровне совсем не удалось. Переход в Бендеслигу также оказался неудачным. Сейчас поляк выступает за Салернитану. Согласно информации Роберта Гарсия Леона, Жирона намерена выкупить Пйонтека за 6 миллионов евро В клубе, за который выступает Виктор Цыганков, считают, что нападающий усилит атаку команды.
Поляк в текущем сезоне провел за Салернитану 29 матчей в Серии А. В его активе четыре гола и три результативных передачи.
Цыганков спровоцировал гол и отдал предголевой пас – Жирона вырвала победу над Мальоркой и посягает на еврокубки.