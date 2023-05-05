Легіонер Жирони зробив емоційну публікацію після домашньої перемоги над Мальоркою, яку вдалося вирвати під завісу зустрічі.

"Я насолоджуюсь кожною миттю тут. Монтіліві – як завжди", – написав Циганков у соцмережах.

Домашній стадіон справді став фортецею для Жирони. Каталонці востаннє програвали вдома 2 місяці тому, після чого здобули 4 перемоги поспіль, серед яких знищення Реала (4:2).

Сам Циганков вже встиг награти за Жирону 13 матчів, оформивши 3 голи та 4 асисти. Нагадаємо, взимку "біло-червоні" віддали за зірку Динамо всього 5 млн євро і пообіцяли киянам частку з майбутнього перепродажу.

Циганков спровокував гол і віддав передгольовий пас – Жирона вирвала перемогу над Мальоркою та зазіхає на єврокубки