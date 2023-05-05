Циганков емоційно звернувся до фанатів Жирони: "Монтіліві – як завжди"
Віктор Циганков відчуває всю красу іспанського футболу найвищого рівня.
Легіонер Жирони зробив емоційну публікацію після домашньої перемоги над Мальоркою, яку вдалося вирвати під завісу зустрічі.
"Я насолоджуюсь кожною миттю тут. Монтіліві – як завжди", – написав Циганков у соцмережах.
Домашній стадіон справді став фортецею для Жирони. Каталонці востаннє програвали вдома 2 місяці тому, після чого здобули 4 перемоги поспіль, серед яких знищення Реала (4:2).
Сам Циганков вже встиг награти за Жирону 13 матчів, оформивши 3 голи та 4 асисти. Нагадаємо, взимку "біло-червоні" віддали за зірку Динамо всього 5 млн євро і пообіцяли киянам частку з майбутнього перепродажу.
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