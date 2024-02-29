Працівники прес-служби Жирони запитали у футболістів, чиєю грою вони захоплювалися.

Більшість гравців відповідали на запитання цілком серйозно, хоча знайшлося й кілька жартівників.

Довбик та Циганков можуть отримати в партнери ще одного гравця збірної України – він має замінити зірку Жирони

Український дует Жирони обрав справжніх легенд. Віктор Циганков захоплюється грою Зінедіна Зідана, а для Артема Довбика прикладом для наслідування є Златан Ібрагімовіч.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні український центрфорвард зіграв за Жирону 27 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 7 асистів. Колишній вінгер Динамо провів 25 матчів (6 голів, 3 асисти).

Брехня про марнотрата Довбика і магічний Циганков, Жирона танцює під каталонським дощем