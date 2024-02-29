Циганков і Довбик назвали своїх кумирів – українці вибрали справжніх легенд футболом
Більшість гравців відповідали на запитання цілком серйозно, хоча знайшлося й кілька жартівників.
Довбик та Циганков можуть отримати в партнери ще одного гравця збірної України – він має замінити зірку Жирони
Український дует Жирони обрав справжніх легенд. Віктор Циганков захоплюється грою Зінедіна Зідана, а для Артема Довбика прикладом для наслідування є Златан Ібрагімовіч.
Нагадаємо, у нинішньому сезоні український центрфорвард зіграв за Жирону 27 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 7 асистів. Колишній вінгер Динамо провів 25 матчів (6 голів, 3 асисти).
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