Работники пресс-службы Жироны спросили у футболистов, чьей игрой они восхищались.

Большинство игроков отвечали на вопросы вполне серьезно, хотя нашлось и несколько шутников.

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Украинский дуэт Жироны выбрал настоящих легенд. Виктор Цыганков восхищается игрой Зинедина Зидана, а для Артема Довбыка примером для подражания является Златан Ибрагимович.

Напомним, в нынешнем сезоне украинский центрфорвард сыграл за Жирону 27 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 7 ассистов. Бывший вингер Динамо провел 25 матчей (6 голов, 3 ассиста).

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