Каталонська Жирона зуміла повернути віру фанатів у те, що команда здатна поборотися за путівку у Лігу чемпіонів. Після двох поразок поспіль підопічні Мічела Санчеса у непростому поєдинку зуміли розконсервувати насичені оборонні редути Райо Вальєкано (3:0). Наприкінці поєдинку виблискував юний бразилець Савіо, який оформив дубль.

Відкрити ж рахунок вдалося на початку другого тайму завдяки точному пострілу з лівої Віктора Циганкова. Розчарував своїми діями інший український легіонер Жирони, найкращий бомбардир поточного сезону Артем Довбик, який змарнував декілька хороших нагод відзначитися. Про це і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

Лунін поставив Кепі мат, а Перес вимагає переговорів: іспанські ЗМІ – про воротарське диво в Реалі