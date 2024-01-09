Кілька днів тому Мічел анонсував повернення українця до тренувань. У вівторок, 9 січня, Віктор Циганков нарешті провів заняття у загальній групі. Прес-служба Жирони виклала фото гравця збірної України.

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Відповідно, 26-річний вінгер може зіграти у виїзному поєдинку 20-го туру Ла Ліги Альмерія – Жирона. Він відбудеться у неділю, 14 січня. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, Циганков через травму не грав із середини грудня і пропустив 4 останні матчі Жирони – проти Алавеса (3:0), Бетіса (1:1), Атлетіко (4:3) та Ельче в Кубку Іспанії (2:0). Загалом у сезоні 2023/24 Віктор зіграв 16 поєдинків, забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі. Жирона посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.