Відбулось жеребкування 1/64 Кубка Іспанії, де стартують і клуби наших співвітчизників. Результати дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Довбик в обіймах партнерів по Жироні / Aroged

На стадії 1/64 фіналу Кубка Іспанії починають брати участь і представники Ла Ліги, зокрема, Жирона Циганкова і Довбика та Валенсія Яремчука.

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Так, Жирона зустрінеться з представником четвертого дивізіону – Сан-Роке. А Валенсія зіграє з ще одним учасником четвертого дивізіону – Логроньєсом. Базова дата проведення поєдинків – 1 листопада. Усі протистояння плей-офф до півфіналу складаються з одного матчу.

Зауважимо, що Реал, Барселона, Атлетіко та Осасуна розпочнуть участь у Кубку Іспанії з 1/16 фіналу через участь у Суперкубку Іспанії.

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