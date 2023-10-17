Состоялась жеребьевка 1/64 Кубка Испании, где стартуют и клубы наших соотечественников. Результаты смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Довбик в объятиях партнеров по Жироне / Aroged

На стадии 1/64 финала Кубка Испании начинают участвовать и представители Ла Лиги, в частности, Жирона Цыганкова и Довбика и Валенсия Яремчука.

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Так, Жирона встретится с представителем четвертого дивизиона – Сан-Роке. А Валенсия сыграет с еще одним участником четвертого дивизиона – Логроньесом. Базовая дата проведения поединков – 1 ноября. Все противостояния плей-офф до полуфинала состоят из одного матча.

Заметим, что Реал, Барселона, Атлетико и Осасуна начнут участие в Кубке Испании с 1/16 финала из-за участия в Суперкубке Испании.

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