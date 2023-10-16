25-річний українець відновлюється від пошкодження, отриманого в матчі з Реалом. Через травму Циганков не поїхав до табору збірної України на жовтневі ігри відбору Євро-2024 і навряд чи повернеться до кінця місяця. Утім, наш легіонер доволі несподівано опинився в епіцентрі трансферних чуток.

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Mundo Deportivo, AS і ще цілий ряд іспанських ЗМІ з посиланням на німецький Bild повідомляють, що Віктором серйозно зацікавилась Баварія. Скаути мюнхенського клубу начебто стежили за українцем на матчах Жирони і розглядають його як заміну зірковому Лерою Сане. Останній може покинути "ротен" наступного літа. У його послугах зацікавлені зокрема Реал, Барселона і Ліверпуль.

За інформацію AS, керівництво Жирони вважає Циганкова дорогоцінним активом і не відпустить його в інший клуб менш ніж за 30 млн євро. Та в цій історії є два важливі нюанси. По-перше, з каталонцями ніхто не контактував, а по-друге – цю інформацію не вдається знайти на німецькому ресурсі. Активні посилання в іспанській пресі – теж відсутні.

Зазначимо, що контракт Циганкова з Жироною розрахований до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює вихованця Динамо, яке отримало б 50% від наступного продажу гравця, у 22 млн євро. У поточному сезоні він провів 8 матчів в чемпіонаті Іспанії, відзначившись голом і асистом.

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