Вочевидь, травма Віктора Циганкова виявилась не настільки важкою, як повідомлялось раніше.

У твіттері Жирони з'явилось відео, де одноклубники вітають Циганкова, Порту та Соліса, які повернулись до тренувань.

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Раніше офіційний сайт клубу повідомляв, що в українця діагностували травму двоголового м'яза стегна правої ноги, а на відновлення піде близько місяця. Через це Циганков і не потрапив до заявки збірної України на жовтневі матчі. Відновився від пошкодження і Крістіан Порту – вінгера ледь не зламав капітан Реала Начо.

Додамо, що Циганков зіграв у 8 матчах за Жирону в цьому сезоні, записавши до свого активу гол та асист.

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