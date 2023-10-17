Циганков з конкурентом здивували камбеком – гарячий прийом у Жироні після жахливого вчинку гравця Реала
Вочевидь, травма Віктора Циганкова виявилась не настільки важкою, як повідомлялось раніше.
У твіттері Жирони з'явилось відео, де одноклубники вітають Циганкова, Порту та Соліса, які повернулись до тренувань.
Довбик у топ-3, унікальний Циганков отримує майже удвічі менше – відомі зарплати гравців Жирони
Раніше офіційний сайт клубу повідомляв, що в українця діагностували травму двоголового м'яза стегна правої ноги, а на відновлення піде близько місяця. Через це Циганков і не потрапив до заявки збірної України на жовтневі матчі. Відновився від пошкодження і Крістіан Порту – вінгера ледь не зламав капітан Реала Начо.
Додамо, що Циганков зіграв у 8 матчах за Жирону в цьому сезоні, записавши до свого активу гол та асист.
Іспанські ЗМІ відправляють Циганкова у топ-клуб – відома сума трансферу і позиція Жирони, але є нюанс