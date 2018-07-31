Циганков, Бойко та Шапаренко зустрінуться з вболівальниками 1 серпня

Голкіпер Динамо Денис Бойко, а також півзахисники Віктор Циганков та Микола Шапаренко зустрінуться з вболівальниками перед матчем проти Шахтаря.

Київське Динамо організовує зустріч для вболівальників з Денисом Бойком, Віктором Циганковим та Миколою Шапаренком, повідомляє офіційний сайт клубу. Зустріч відбудеться у конференц-залі на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського за адресою вул. Грушевського 3. Початок о 19:00, вхід на стадіон буде відкрито о 18:30.

Циганков пообіцяв поголитися налисо, якщо Динамо виграє чемпіонство

Фанати матимуть можливість задати будь-які питання футболістам, також у конференц-залі буде встановлений Суперкубок України, з яким зможуть сфотографуватись усі охочі.

3 серпня кияни зіграють в українському класичному проти донецького Шахтаря на НСК Олімпійський. Початок матчу о 19:00.

Маркевич: Можливо, Динамо вже знає, як обігрувати Шахтар