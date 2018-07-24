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Циганков пообіцяв поголитися налисо, якщо Динамо виграє чемпіонство

15:01 367 Читать на русском
Циганков пообіцяв поголитися налисо, якщо Динамо виграє чемпіонство
Віктор Циганков / соцмережі

Капітан Динамо Віктор Циганков може змінити імідж після завершення сезону 2018/19.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков у ефірі FootballHub пообіцяв поголитись, якщо "біло-сині" тріумфують у чемпіонаті України.

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Відзначимо, Динамо нещодавно перемогло Шахтар та здобуло Суперкубок України.

Теги
Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков
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