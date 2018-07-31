Цыганков, Бойко и Шапаренко встретятся с болельщиками 1 августа

Голкипер Динамо Денис Бойко, а также полузащитники Виктор Цыганков и Николай Шапаренко встретятся с болельщиками перед матчем против Шахтера.

Киевское Динамо организует встречу для болельщиков с Денисом Бойко, Виктором Цыганковым и Николаем Шапаренко, сообщает официальный сайт клуба. Встреча состоится в конференц-зале на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского по адресу ул. Грушевского 3. Начало в 19:00, вход на стадион будет открыт в 18:30.

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Фанаты смогут задать любые вопросы футболистам, также в конференц-зале будет установлен Суперкубок Украины, с которым смогут сфотографироваться все желающие.

3 августа киевляне сыграют в украинском классическом против донецкого Шахтера на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:00.

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