Маркевич: Можливо, Динамо вже знає, як обігрувати Шахтар

Голова Комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич поділився очікуваннями від матчу 3 туру УПЛ Динамо – Шахтар.

"Бєсєдін та Русин ще молоді футболісти, для того щоб вони заграли потрібен час. Відразу нічого не буває, потрібно терпіти і ставити їх у склад. Русин вийшов і одразу забив... Молоді ще вони, потрібен час.

Клубний рейтинг УЄФА: Динамо та Шахтар близькі до унікальних досягнень

Щодо Шахтаря, то якщо брати до уваги такі кадрові втрати, то будь-яка команда відчує це на собі, і Шахтар не виняток. Поки новачки увійдуть в гру, їм також потрібен час. Поки невідомо про їх можливості, адже одна справа грати в чемпіонаті України, де заздалегідь зрозумілий результат, а друга справа грати у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Якраз тут їм треба себе проявити. Але ще раз повторю – такі втрати безслідно не проходять.

Маркевич назвав вилучення Ісмаїлі в матчі за Суперкубок неправильним

Шахтар вже чотири гри підряд програв Динамо. Можливо, кияни вже знають як обігрувати Шахтар. Я схиляюсь до того, що буде нічия", – цитує Маркевича depo.ua.