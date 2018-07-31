toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ФФУ

Маркевич: Можливо, Динамо вже знає, як обігрувати Шахтар

12:38 343 Читать на русском
Маркевич: Можливо, Динамо вже знає, як обігрувати Шахтар
Мирон Маркевич / Канали Футбол 1 та Футбол 2

Голова Комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич поділився очікуваннями від матчу 3 туру УПЛ Динамо – Шахтар.

"Бєсєдін та Русин ще молоді футболісти, для того щоб вони заграли потрібен час. Відразу нічого не буває, потрібно терпіти і ставити їх у склад. Русин вийшов і одразу забив... Молоді ще вони, потрібен час.

Клубний рейтинг УЄФА: Динамо та Шахтар близькі до унікальних досягнень

Щодо Шахтаря, то якщо брати до уваги такі кадрові втрати, то будь-яка команда відчує це на собі, і Шахтар не виняток. Поки новачки увійдуть в гру, їм також потрібен час. Поки невідомо про їх можливості, адже одна справа грати в чемпіонаті України, де заздалегідь зрозумілий результат, а друга справа грати у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Якраз тут їм треба себе проявити. Але ще раз повторю – такі втрати безслідно не проходять.

Маркевич назвав вилучення Ісмаїлі в матчі за Суперкубок неправильним

Шахтар вже чотири гри підряд програв Динамо. Можливо, кияни вже знають як обігрувати Шахтар. Я схиляюсь до того, що буде нічия", – цитує Маркевича depo.ua.

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
до матчу
3
дн
:
4
год
:
18
хв
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Мирон Маркевич
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
18
хв
Пюнік
19:00
Тобол
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук