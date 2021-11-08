"Чи перейде Супряга до Дженоа взимку? Сумніваюсь. Наразі італійцям потрібні футболісти, які можуть вирішити завдання залишитись у Серії А.

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Ну а Супрязі потрібно багато часу, щоб прийти до тями. Ігрової практики в нього практично немає, як і забитих м'ячів. Йому буде важко", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, влітку ЗМІ повідомляли про інтерес до Супряги одразу кількох італійських клубів, серед яких поруч з Сампдорією та Спецією була і Дженоа. У поточному сезоні Владислав провів у футболці Динамо 6 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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