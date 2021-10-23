23 вересня 2020 року. У кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо здобуло виїзну перемогу над Гентом (2:1), а ми того вечора побачили останнє (поки що?) маленьке диво у виконанні Владислава Супряги. Далі ж розпочалася жахлива серія, яка триває досі. Наводимо повний перелік матчів.

1) 26.09.20. Прем’єр-ліга. Минай – Динамо – 0:4. 45 хвилин на полі (1 асист)

2) 29.09.20. Ліга чемпіонів. Динамо – Гент – 3:0. 90 хвилин (1 асист)

3) 17.10.20. ПЛ. Рух – Динамо – 0:2. 70 хвилин

4) 20.10.20. ЛЧ. Динамо – Ювентус – 0:2. 90 хвилин

5) 24.10.20. ПЛ. Динамо – Олександрія – 1:0. 45 хвилин

6) 28.10.20. ЛЧ. Ференцварош – Динамо – 2:2. 90 хвилин

7) 31.10.20. ПЛ. СК Дніпро-1 – Динамо – 1:2. 90 хвилин

8) 04.11.20. ЛЧ. Барселона – Динамо – 2:1. 71 хвилина

9) 21.11.20. ПЛ. Інгулець – Динамо – 0:2. 63 хвилини

10) 24.11.20. ЛЧ. Динамо – Барселона – 0:4. 19 хвилин

11) 28.11.20. ПЛ. Динамо – Ворскла – 2:0. 9 хвилин

12) 02.12.20. ЛЧ. Ювентус – Динамо – 3:0. 18 хвилин

13) 05.12.20. ПЛ. Маріуполь – Динамо – 1:2. 81 хвилина

14) 08.12.20. ЛЧ. Динамо – Ференцварош – 1:0. 20 хвилин

15) 12.12.20. ПЛ. Динамо – Колос – 2:2. 45 хвилин

16) 18.02.21. Ліга Європи. Динамо – Брюгге – 1:1. 9 хвилин

17) 21.02.21. ПЛ. Десна – Динамо – 1:1. 4 хвилини

18) 28.02.21. ПЛ. Львів – Динамо – 1:4. 28 хвилин

19) 03.03.21. Кубок України. Динамо – Колос – 0:0, пен. 4:3. 24 хвилини

20) 14.03.21. ПЛ. Зоря – Динамо – 0:2. 5 хвилин

21) 18.03.21. ЛЄ. Вільяреал – Динамо – 2:0. 45 хвилин

22) 21.03.21. ПЛ. Динамо – Рух – 3:0. 73 хвилини

23) 10.04.21. ПЛ. Динамо – СК Дніпро-1 – 2:0. 18 хвилин

24) 21.04.21. КУ. Агробізнес – Динамо – 0:3. 11 хвилин

25) 01.05.21. ПЛ. Ворскла – Динамо – 1:5. 45 хвилин

26) 11.09.21. ПЛ. Металіст 1925 – Динамо – 0:2. 13 хвилин

27) 22.09.21. Суперкубок. Шахтар – Динамо – 3:0. 66 хвилин

28) 25.09.21. ПЛ. Рух – Динамо – 0:2. 62 хвилини

29) 29.09.21. ЛЧ. Баварія – Динамо – 5:0. 20 хвилин

30) 16.10.21. ПЛ. Львів – Динамо – 1:4. 41 хвилина

31) 20.10.21. ЛЧ. Барселона – Динамо – 1:0. 61 хвилина

Підведемо підсумки. Владислав Супряга не забиває 13 місяців, 31 матч, 1371 хвилину (простіше кажучи – майже 23 години). До порівняння, Ерлінг Холанд, який напару із Супрягою розривав ЧС-2019 серед 20-річних, наколотив за цей проміжок часу 11 м’ячів в одній лише Лізі чемпіонів.

Попри жахливу статистику, Transfermarkt оцінює Владислава у чималі 6 млн євро. Час від часу з’являються повідомлення про інтерес до персони стерильного нападника від закордонних клубів, зокрема – представників Кальчо. А Мірча Луческу продовжує випускати його на поле навіть у матчах ЛЧ. Мабуть, це безпрецедентний випадок в історії київського Динамо, коли форварда шанують не за голи чи бодай гольові передачі.

Динамо обов’язково переможе Барселону – варто тільки трохи почекати