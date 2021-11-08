Цыганык скептически высказался по поводу потенциального трансфера Супряги в Дженоа
Известный журналист Игорь Цыганык пока не видит форварда Динамо Владислава Супряги в составе генуэзцев.
"Перейдет ли Супряга в Дженоа зимой? Сомневаюсь. Теперь итальянцам нужны футболисты, которые могут решить задачу остаться в Серии А.
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Ну а Супруге нужно много времени, чтобы прийти в себя. Игровой практики у него практически нет, как и забитых мячей. Ему будет тяжело", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".
Напомним, летом СМИ сообщали об интересе к Супряге сразу нескольких итальянских клубов, среди которых рядом с Сампдорией и Специей была и Дженоа. В этом сезоне Владислав провел в футболке Динамо 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
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