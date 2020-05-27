Циганик однозначно відповів щодо можливості повернення Сьоміна в Динамо

Ведучий програми ПроФутбол Ігор Циганик прокоментував чутки про відновлення співпраці Юрія Сьоміна і Динамо.

"Чи вірю, що Юрій Сьомін втретє повернеться в Динамо? Ні, не вірю. Ну не може Сьомін вже приїхати в Динамо. Мало хто пам'ятає, але остання його каденція в Динамо була достатньо складною, особливо в кінці. Наскільки мені відомо, тоді була не зовсім адекватна поведінка з боку тренера. Коли Динамо програло 1:4 Шахтарю, Сьомін ввечері полетів у Москву, дав два вихідні футболістам.

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Було видно, що він вже просто рутинно виконує свою роботу, не дуже переймаючись результатом. Як на мене, його другий прихід в Динамо був дуже неорганічним. Тоді потрібно було залишати Лужного після Газзаєва. Так, програли чемпіонат, але в єврокубках дуже переконливо виглядали і грали чудово. Але повернули Сьоміна, а у нього вже не було тієї мотивації, яка була під час першого етапу в Києві, коли йому потрібно було доводити своїм босам з Москви, що він ще здатен працювати.

Я віддаю належне Юрію Павловичу, але роки беруть своє. Напевно, в цій ситуації Динамо – не той клуб, де він може прогресувати, і сам клуб не зможе прогресувати з ним", – підкреслив Циганик у ефірі ЦиганикLive.

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