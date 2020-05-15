Сьомін не планує йти на пенсію після гучної відставки з Локомотива – чи можливе повернення тренера в Динамо

Відставка 73-річного тренера з Локомотива – головна тема останніх двох днів у російському футболі. Резонанс відчули і в Україні, адже свого часу Сьомін доволі успішно працював у Динамо.

Як відомо, 14 травня екс-наставник Динамо припинив співпрацю з Локомотивом, який вчетверте очолив у 2016 році. Протягом цього часу Сьомін виграв чемпіонство, два Кубки Росії та один Суперкубок, а в сезоні 2019/20 "залізничники" посідали друге місце в чемпіонаті, поступаючись лише Зеніту. Втім, за 8 турів до фінішу керівництво вирішило попрощатися з Юрієм Павловичем та вже знайшло заміну знаменитому тренеру. Контракт 73-річного фахівця був розрахований до кінця травня, але Локомотив вирішив не пропонувати Сьоміну нову угоду.

Сьомін офіційно покинув Локомотив – екс-тренеру Динамо оперативно підшукали наступника

Це рішення клубу спричинило гучний резонанс у сусідній державі – абсолютна більшість вважає відставку Сьоміна вершиною ідіотизму. Серед таких опинився й інший відомий російський тренер – Валерій Газзаєв, який свого часу теж тренував київське Динамо. Фанати Локомотива також обурені відходом Сьоміна. Вболівальники висловили подяку тренеру за багаторічну роботу в клубі, а от керівництву конкретно дісталося "на горіхи". Фанати закликали перших осіб Локомотива піти у відставку.

"Оцінку тому, як ви провернули звільнення живої Легенди нашого Клубу, творця сучасного Локомотива, заслуженого тренера Юрія Павловича Сьоміна, вже дала численна преса. Це ганьба. Ми вважаємо те, що сталося, одним з найбільш мерзенних і необґрунтованих рішень в історії Локомотива. Це рішення проти логіки, проти Локомотива, його традицій та історії.

У зв'язку з цим ми заявляємо, що подальша взаємодія і будь-яка спільна робота з так званою "Радою директорів і менеджментом клубу" більше неможливі. Ми висловлюємо презирство "Раді директорів і менеджменту клубу". Ви очорнили добре ім'я Локомотива. Ви забруднили наші традиції і зрадили надії уболівальників! Ви розтоптали все те чисте і щире, за що боролися і у що вірили тисячі "червоно-зелених"!

Ви зганьбили те, що десятиліттями закладалося в основу створення нашої Команди. Ви образили нашу живу Легенду. Ви наплювали на принципи і совість. Нам з вами не по дорозі. Ми вимагаємо вашої відставки", – йдеться в заяві фанатів.

Сьомін емоційно відреагував на звільнення з Локомотива

Сам Сьомін попри поважний вік не збирається завершувати тренерську кар'єру. "Я не піду на пенсію, обов'язково працюватиму. Але наразі конкретики немає. Коли з'явиться – тоді і буду щось коментувати", – сказав тренер в коментарі Tass.

Цікаво, що окремі ЗМІ активно почали поширювати чутки щодо можливого повернення Сьоміна в Динамо. Нагадаємо, російський тренер вже працював у Києві з 2008-го по 2009 рік та з 2011-го по 2012-й. Під керівництвом Сьоміна Динамо стало чемпіоном України та дійшло до півфіналу Кубка УЄФА.

Втім, третій прихід росіянина виглядає малоймовірним – принаймні, у цьому впевнений російський журналіст Олексій Андронов.

"Я думаю, що третій прихід Сьоміна в Динамо був би неможливий за жодних обставин. Зрештою, Динамо – це не лазня, з якої вийшов, стрибнув у озеро і повернувся назад, а потім ще раз стрибнув. Всьому є своя межа. Сьомін зараз – абсолютно неактуальна кандидатура для Динамо, навіть, якщо б політична ситуація залишалася в рамках 2012 року", – цитує Андронова Dynamo.kiev.ua.

"У тебе немає прав, ти – раб": російський футболіст наїхав на Путіна, його покарали і пропонують покинути країну