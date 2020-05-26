"Динамо потрібно позбутися баласту": Циганик – про гравців киян, які незаслужено отримують високу зарплатню

Журналіст Ігор Циганик не надто вражений формою Динамо перед відновленням чемпіонату України.

"Безперечно, Динамо потрібно позбутися баласту. Навіть в матчі проти Руха було помітно, що деякі футболісти є абсолютно неорганічними в цій команді. Вони високооплачувані, але зовсім неорганічні.

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За своєю зарплатною відомістю вони повинні грати в основі команди, але повністю не відповідають рівню. І тут потрібно розбиратися – хто потрібен Динамо, а хто ні. І чиї місця займають ці футболісти, які отримують високу зарплату, але не демонструють того рівня гри, який від них чекають", – заявив Циганик у ефірі ЦиганикLive.

Нагадаємо, Динамо не змогло обіграти Рух (0:0) у спарингу, а вже 31 травня кияни відновлять офіційний сезон матчем проти Шахтаря.

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