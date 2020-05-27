Цыганык однозначно ответил о возможности возвращения Семина в Динамо

Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганык прокомментировал слухи о возобновлении сотрудничества Юрия Семина и Динамо.

"Верю ли я, что Юрий Семин в третий раз вернется в Динамо? Нет, не верю. Ну не может Семин уже приехать в Динамо. Мало кто помнит, но последняя его каденция в Динамо была достаточно сложной, особенно в конце. Насколько мне известно, тогда было не совсем адекватное поведение со стороны тренера. Когда Динамо проиграло 1:4 Шахтеру, Семин вечером улетел в Москву, дал два выходных футболистам.

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Было видно, что он уже просто рутинно выполняет свою работу, не очень заботясь о результате. Как по мне, его второй приход в Динамо был очень неорганичным. Тогда нужно было оставлять Лужного после Газзаева. Да, проиграли чемпионат, но в еврокубках очень убедительно выглядели и играли замечательно. Но вернули Семина, а у него уже не было той мотивации, которая была во время первого этапа в Киеве, когда ему нужно было доказывать своим боссам из Москвы, что он еще способен работать.

Я отдаю должное Юрию Павловичу, но годы берут свое. Наверное, в этой ситуации Динамо – не тот клуб, где он может прогрессировать, и сам клуб не сможет прогрессировать с ним", – подчеркнул Цыганык в эфире ЦиганикLive.

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