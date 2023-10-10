"Читав слова Буяльського після матчу про те, що треба міняти професію. Не потрібно. Потрібно виходити із концентрацією. Тому що ви – Динамо. Нині там рахують, скільки команда забила та скільки пропустила. Те, що там катастрофа в обороні, знають усі. Не можуть вони знайти пару центрбеків.

Потрібно щось пробувати. Брати когось із U-19. Раніше ми не могли знайти в Україні плеймейкерів. Привозили із Бразилії. Не могли знайти нападника. Але ж захисників ми можемо виховати?"