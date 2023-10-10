Цыганык возмущен уровнем обороны Динамо: "То, что там катастрофа, знают все"
Журналист Игорь Цыганык высказался относительно уровня защитного звена киевского Динамо в текущем сезоне.
"Читал слова Буяльского после матча о том, что надо менять профессию. Не нужно. Нужно выходить с концентрацией. Потому что вы – Динамо. Сейчас там считают, сколько команда забила и сколько пропустила. То, что там катастрофа в обороне, знают все.
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Не могут они найти пару центрбеков. Нужно что-то пробовать. Брать кого-то из U-19. Раньше мы не могли найти в Украине плеймейкеров. Привозили из Бразилии. Не могли найти нападающего. Но ведь защитников мы можем воспитать?" – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.
Отметим, что в этом сезоне чемпионата Украины Динамо пропустило уже 13 голов, сыграв лишь 7 матчей.
Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ