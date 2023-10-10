"Читал слова Буяльского после матча о том, что надо менять профессию. Не нужно. Нужно выходить с концентрацией. Потому что вы – Динамо. Сейчас там считают, сколько команда забила и сколько пропустила. То, что там катастрофа в обороне, знают все.

Футболисты Динамо нарушали комендантский час в ночном клубе Киева – кадры из расследования Украинской правды

Не могут они найти пару центрбеков. Нужно что-то пробовать. Брать кого-то из U-19. Раньше мы не могли найти в Украине плеймейкеров. Привозили из Бразилии. Не могли найти нападающего. Но ведь защитников мы можем воспитать?" – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Отметим, что в этом сезоне чемпионата Украины Динамо пропустило уже 13 голов, сыграв лишь 7 матчей.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ