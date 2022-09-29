Журналіст Ігор Циганик вбачає упередженість у перенесенні матчу 6-го туру УПЛ між Львовом та Шахтарем.

"Шахтарю перенесли тур 8 жовтня зі Львовом! А Динамо і СК Дніпро-1 мають грати! А перенесений матч Дніпра-1 з Олександрією поставили перед матчем дніпрян з Шахтарем.

Львів – Шахтар: матч перенесений на невизначений термін

І хай мені хтось тепер скаже, що наша Прем'єр-ліга не помаранчево-чорна?", – написав Циганик у своєму твіттері.

Нагадаємо, що Шахтар звернувся до УПЛ з проханням перенести поєдинок зі Львовом на більш пізній термін. Справа у щільному графіку "гірників", які мають зіграти два поєдинки з Реалом в ЛЧ 5 та 11 жовтня. Динамо та СК Дніпро-1, які виступають у Лізі Європи, свої матчі УПЛ не переносили.

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