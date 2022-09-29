Дирекція УПЛ погодилась змінити дату проведення матчу 6-го туру УПЛ між Львовом та Шахтарем.

Шахтар звернувся до УПЛ з клопотанням про перенесення матчу проти Львова, який мали провести 8 жовтня, повідомляє офіційний сайт львів'ян.

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Причиною став щільний графік "гірників" у єврокубках – 5 та 11 жовтня Шахтарю належить зіграти з Реалом в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Нова дата поєдинку Львів – Шахтар стане відома пізніше. Окрім матчу основної команди перенесено гру чемпіонату U-19 між Львовом та Шахтарем.

До слова, Шахтар наразі поділяє перше місце з Колосом в УПЛ, маючи 10 очок. Львів же дев'ятий з 4 пунктами в активі.

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