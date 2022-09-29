"Шахтеру перенесли тур 8 октября со Львовом! А Динамо и СК Днепр-1 должны играть! А перенесенный матч Днепра-1 с Александрией поставили перед матчем днепрян с Шахтером.

Львов – Шахтер: матч перенесен на неопределенный срок

И пусть мне кто-нибудь теперь скажет, что наша Премьер-лига не оранжево-черная?", – написал Цыганык в своем твиттере.

Напомним, что Шахтер обратился в УПЛ с просьбой перенести поединок со Львовом на более поздний срок. Дело в плотном графике "горняков", которые должны сыграть два поединка с Реалом в ЛЧ 5 и 11 октября. Выступающие в Лиге Европы Динамо и СК Днепр-1 свои матчи УПЛ не переносили.

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