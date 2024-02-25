Відомий журналіст та коментатор Ігор Циганик впевнений, що Микола Шапаренко найближчий з футболістів Динамо до переходу у команду з топ-5 європейських чемпіонатів.

"Два роки тому був впевнений, що піде з команди Микола Шапаренко. Коли ми їздили на товариський поєдинок з Інтером, то керівництво підходило до Луческу й повідомляло йому, що розглядає можливу купівлю Миколи.

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Але війна, далі травма та відновлення. Поки Коля не готовий, лише зараз повернувся на поле. Дай Бог, щоб він відновився до того рівня, на якому він був. Дай Бог, щоб на нього претендували найкращі клуби Європи.

Серед інших: Бражко, Ванат, Вівчаренко. Молоді у киян доволі багато, всі вони можуть претендувати на переїзд в інший чемпіонат. Треба, щоб вони конкурентно зростали у внутрішньому чемпіонаті. Команда має теж добре виступати, щоб виграти УПЛ і засвітити футболістів на міжнародній арені. Тоді й ціна за них буде відповідати тому рівню, на який розраховує керівництво.

Отже, на мою думку, перший продаж – це Шапаренко. Далі трансфери будуть у такому порядку: Бражко, Ванат, Вівчаренко та Волошин", – сказав Циганик у коментарі Sport Express.

Нагадаємо, контракт Шапаренка з Динамо розрахований до 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 6 млн євро. До слова, раніше президент киян Ігор Суркіс заявив, що у порівнянні з Судаковим клаусула Микола мала б бути вдвічі більшою і становити 300 мільйонів.

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