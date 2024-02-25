Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык уверен, что Николай Шапаренко стане следующим в Динамо, кто перейдет в команду из топ-5 европейских чемпионатов.

"Два года назад был уверен, что уйдет из команды Николай Шапаренко. Когда мы ездили на товарищеский поединок с Интером, то руководство подходило к Луческу и сообщало ему, что рассматривает возможную покупку Николая.

"Супряга не воскреснет": Сабо оценил шансы Динамо на чемпионство и назвал главных аутсайдеров УПЛ

Но война, дальше травма и восстановление. Пока Коля не готов, только сейчас вернулся на поле. Дай Бог, чтобы он восстановился до того уровня, на котором он был. Дай Бог, чтобы на него претендовали лучшие клубы Европы.

Среди других: Бражко, Ванат, Вивчаренко. Молодежи у киевлян довольно много, все они могут претендовать на переезд в другой чемпионат. Надо, чтобы они конкурентно росли во внутреннем чемпионате. Команда должна тоже хорошо выступать, чтобы выиграть УПЛ и засветить футболистов на международной арене. Тогда и цена за них будет соответствовать тому уровню, на который рассчитывает руководство.

Итак, по моему мнению, первая продажа – это Шапаренко. Далее трансферы будут в таком порядке: Бражко, Ванат, Вивчаренко и Волошин", – сказал Цыганык в комментарии Sport Express.

Напомним, контракт Шапаренко с Динамо рассчитан до 30 сентября 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 6 млн евро. К слову, ранее президент киевлян Игорь Суркис заявил, что по сравнению с Судаковым клаусула Микола должна была бы быть вдвое больше и составлять 300 миллионов.

Металлист 1925 – Динамо: анонс матча УПЛ